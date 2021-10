Savona 2021, Branca: "Centrodestra privo di idee, loro primo input dopo il voto è stato la spartizione degli incarichi per un'ipotetica giunta"

“Non posso dirmi stupita, ma mi fa specie che la prima uscita pubblica del candidato sindaco di centrodestra sia stata incentrata sulla promessa di dare l' incarico di vice sindaco al candidato Santi”. Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Nessuno vuole negare i meriti a Santi per il record di preferenze raccolte, ma bisogna ricordare che la sfida del ballottaggio dovrebbe essere incentrata sui progetti per la Savona del futuro, non sugli incarichi da spartire – osserva Branca -. Da un centrodestra incapace di produrre idee e progetti per Savona, però, non mi stupisce che si finisca a parlare di manuale Cencelli e delle dichiarazioni di politici non savonesi”.

“Come Sinistra per Savona il nostro impegno sarà continuare a girare per i quartieri della città ad ascoltare le esigenze dei savonesi e a far conoscere le proposte per il futuro e lo sviluppo di Savona del nostro candidato sindaco Marco Russo – conclude Branca -. Noi mettiamo al centro i temi del lavoro, dell'ambiente, della tutela del territorio, dei giovani, del sociale e dei diritti di tutte e di tutti. Votando Marco Russo il 17 e il 18 ottobre non si sceglie solo un sindaco, ma il futuro di Savona e dei savonesi”.