Savona, Angelo Schirru, candidato sindaco centrodestra: “Fondamentale aiutare il commercio, in futuro dovremo evitare sovrapposizioni e tutelare tutte le attività”

A partire da oggi, e per i prossimi quattro giorni, la zona di corso Italia a Savona sarà interessata dal Festival delle Tradizioni Italiane, una fiera che si prefigge l'obiettivo di incentivare il commercio, offrendo prodotti tipici delle varie regioni italiane.

"Personalmente sono profondamente convinto che tutti gli eventi e le manifestazioni che abbiano l'intento di generare lavoro, aiutare il commercio e spingere la socialità e l'aggregazione vadano supportati dalla pubblica amministrazione. - dichiara Angelo Schirru, candidato sindaco a Savona per il centrodestra - Oggi però, ho avuto la possibilità di visitare nella sua giornata d'apertura il Festival delle Tradizioni Italiane di Corso Italia, che rimarrà operativo fino al 10 di ottobre, e credo che manifestazioni come questa non debbano essere ripetute in prossimità di zone in cui i negozi commerciali siano già presenti".

"Mi sono intrattenuto a lungo con i commercianti della zona di Corso Italia e ho potuto ben comprendere il loro scoramento e le loro forti perplessità. - conclude il dottor Schirru - Ho ovviamente garantito che sotto la mia amministrazione non si ripeteranno altre situazioni di questo tipo. Il commercio, come detto, va implementato e tutelato, ma la sovrapposizione di due offerte similari in un'area così centrale della città può arrecare un serio danno a molte persone che vivono della loro attività e che invece devono avere il diritto di poterla esercitare. Non voglio giudicare l'operato di nessuno, ovviamente, ma ritengo che sia fondamentale portare i cittadini a conoscenza della città che ho in mente e che voglio costruire per loro".