Aumenta la popolarità del tennis, uno sport in salute nonostante (o grazie) la pandemia

Il movimento del tennis, nonostante, o forse proprio grazie alla pandemia gode di ottima salute. La modalità con cui si gioca, soprattutto la mancanza di contatto fisico, ha fatto sì che milioni di persone in tutto il mondo si siano avvicinate a questo sport, così come al suo fratello 'povero': il padel.

Ne ha parlato Tommaso Sanna, capitano della squadra maschile del Park Tennis Club di Genova, che quest'anno difenderà il titolo di campione d'Italia.

"E' un fenomeno, - spiega - forse aiutato dal covid che ha portato tanta gente a riprendere a giocare a tennis, che magari aveva abbandonato per anni, visto che è stato il primo sport ad aver ripreso".

Certo, a contribuire alla diffusione del tennis ci sono anche la crescita e la popolarità di giovani tennisti italiani che hanno raggiunto traguardi che mancavano da anni.

"C'è un movimento giovanile incredibile, - commenta Sanna - anche perché abbiamo delle realtà di giocatori incredibili come Berrettini che ha raggiunto la finale a Wimbledon, Sinner e Musetti che stanno crescendo tantissimo e anche diversi giocatori che si possono dire di seconda fascia, che però l'Italia non ha mai avuto, come Mager, Sonego, Fognini, un personaggio incredibile a cui siamo molto legati perché ha giocato con noi diversi anni e speriamo che possa tornare. Tutti questi giocatori stanno portando diversi giovani a iniziare a giocare a tennis con molta serietà e con molto più professionismo rispetto a qualche anno fa quando non c'erano giocatori di livello da prendere come esempio".

"Siamo stati fortunati come tipologia di sport - ha aggiunto Andrea Fossati, presidente Fit Liguria - perché tutti sanno che in questa epoca di pandemia siamo sempre riusciti a giocare a tennis. Siamo uno degli sport più sicuri e questo ci ha facilitato. La nostra regione è stata in grado di accogliere molti turisti e ha permesso di giocare all'aperto, questo ha fatto sì che il nostro tennis, soprattutto quello giovanile non si sia mai fermato. Grazie a questo i nostri ragazzi hanno ottenuto ottimi risultati, abbiamo un vivaio in grande salute, diversi circoli come il Park Tennis Club, come Santa Margherita, il Tennis Club Finale, che si stanno sempre più comportando come primi attori nelle loro categorie, quindi devo dire che il tennis ligure è in grande salute".

Fossati non dimentica però che anche il tennis è soggetto alle regole, sia per quanto riguarda i giocatori che per gli spettatori: "Questa è una competizione sportiva nazionale di livello alto, commenta - si gioca all'aperto, con il pubblico. Fortunatamente i nostri circoli non fanno pagare il biglietto, però l'ingresso è contingentato al 50% della capienza, in caso di pioggia il nostro regolamento federale prevede il gioco al coperto, e in questo caso la capienza si riduce al 25%, ed è previsto che per tutti i giocatori e i componenti della squadra ci sia l'obbligo del green pass, sia nel gioco all'aperto che nel gioco al coperto. Abbiamo limitato la presenza dei giudici di linea e abbiamo dato la facoltà ai circoli di organizzare o meno i raccattapalle giusto per evitare di mettere un impegno troppo gravoso sotto il profilo delle norme".

I giocatori del Park Tennis sono tutti vaccinati?