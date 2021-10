L'oroscopo di Corinne dall'8 al 15 ottobre

ARIETE: vorreste tanto rallentare il passo ma, volenti o nolenti, dovrete tirare la carretta, ultimare dei lavoretti, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Siate altresì moderati nelle azioni in quanto basterebbe un nonnulla a sciupare delle intese e preparatevi ad affrontare giornate intense e piene di sorpresine: talune belle, talune bruttine… In una faccenda di cuore non agite d’impulso e confidate i chi, a tal riguardo, vi saprà consigliare. Combino divertente.

TORO: concitati e indaffarati mal sopporterete le malefatte di perpetui casinisti… E così, tra una stizza, un’incombenza, un’opzione da vagliare, un rospo da digerire, giungerete a domenica col cervello fuso e l’ilarità in disuso … Però sussiste pure l’opportunità di ricevere un benemerito, incrociare chi non vedevate da un’eternità o di trascorrere qualche oretta con chi più vi alletta … Un gossip vi lascerà annichiliti. Mettete al lotto i dati di nascita di un genitore!

GEMELLI: poiché il troppo storpia non abusate eccessivamente delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior necessità. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire le intime contraddizioni di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate, mettendovi in discussione, delle amicizie forse ripudiate o trascurate… Tra giovedì e lunedì vi accadranno cose strane, vi libererete di un fardello o riceverete un inopinato comunicato.

CANCRO: la vostra sarà una settimana abbastanza impegnativa nel corso della quale rendesi tassativo sbrigare faccenduole, sistemare sospesi, curare un acciacchino, aiutare un malatino, approfondire tematiche e scendere a compromessi con chi porrà delle condizioni… Non da escludere dibattiti o contatti con professori, professionisti, dottori o commercialisti. In amore le sorprese abbonderanno sia per i maritati che per i single e separati mentre un responso allieterà.

LEONE: l’imprevedibilità sembra l’elemento primario di un periodo abbastanza controverso e strapieno di improvvisate, sbigottimenti, missive, patimenti e delizie… Penetrare negli anfratti della mente umana risulta impresa ostica ma finalmente capirete le effettive intenzioni di tipi camaleontici: starà a voi agire di conseguenza, tagliando i ponti con chi fa dell’opportunismo un baluardo. Effettuerete un acquisto importante e trascorrerete un weekend stuzzichino.

VERGINE: pur dovendo smaltire la sbornia di un momento faticoso, gli appartenenti al I° o II° decano, risaliranno la china e una dimostrazione di affetto o solidarietà emozionerà o commuoverà. L’attività succhierà parecchie energie, in casa aleggerà un po’ di burrasca e un accadimento turberà o sbigottirà. Variazioni da apporre ad un habitat, insistenti rompiscatole a cui cantarle chiare e sabato assai movimentato. Riguardo salute e valute siate molto prudenti!

BILANCIA: se il buongiorno si vede dal mattino meglio girarvi alla larga perché saranno in tanti a farvi girar le trottole… Nel capire qualcuno non date retta ai giudizi altrui contando invece sul vostro istinto. Battibecchi con uno dalla crapa dura e obbligo di mettere un lucchetto al portafoglio ma se vi son stati dati dei numeri giocateli e… chissà… forse la dea bendata vi arriderà. La Luna nuova del 6 ottobre vi regalerà attimi memorabili. Festeggiamenti per chi avanza d’età.

SCORPIONE: vabbè che la quadratura di Giove vi rende fiacchi, irrequieti, tesi e sbuffanti ma rammentate che solo con la diplomazia riuscirete in un intento anche perché bisticciare servirebbe unicamente a rendere caustici taluni rapporti o a ritardare presumili accordi. Consigliabile pure guidare prudentemente, selezionare le frequentazioni, non cascare nella rete di bricconi e badare a non smarrire incartamenti o documenti. Indecisioni in ambito operativo o privato.

SAGITTARIO: poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Tante cosine stanno per variare e sicuramente in meglio soprattutto se i precedenti mesi son stati incandescenti… Ripresa di un qualcosa che si era interrotto.

CAPRICORNO: meglio dar poco per scontato nell’attuale girotondo planetario: il destino ha in serbo tante improvvisate e malgrado non sguazziate in acque chete cercate di rimanere a galla contando su di voi, su appoggi impensati e su di un fato che, dopo svariate birichinate, ripagherà. Salvaguardate il benessere, accettate uno squisito invitino e non litigate in casa o fuori per delle banalità. Simpatica frequentazione e contatti con enti sanitari. New da un figliolo.

ACQUARIO: soprassedere sull’ottusità altrui è il modo migliore per sconfiggere invidie, falsità e gente priva di dignità… Oltretutto, prossimamente, vi verranno fatte delle proposte: vagliatele e poi decidete magari avvalendovi del suggerimento di validi esperti… Guardatevi altresì da chi conta un mucchio di bugie e fate valere un diritto quasi negato. Propensione agli sbalzi di pressione, alla colite, gastrite e altre sintomatologie su base emotiva. Domenica sbarazzina.

PESCI: sentendovi piuttosto fiacchi rinviate gravosi impegni o non accollatevi ulteriori responsabilità. Un velo di tristezza accompagnerà i più emotivi, su di una stranita questione vorrete indagare e un aggeggio, computer o auto farà tribolare. Imminente erogazione di denaro a cui sopperire senza poter replicare. I marzolini realizzeranno un sognetto o si toglieranno uno sfizietto. Per tutti comunque la settimana serberà eventi buffi o inattesi. Propensione al mal di schiena.