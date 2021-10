Politica |

Savona 2021, attenzione alta su Santuario per il candidato Schirru: "Una proposta in pochi punti chiari e percorribili"

Partendo dalla messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico per arrivare al rilancio anche turistico della frazione

"In questi giorni sono stato più volte a Santuario, frazione di Savona che mi sta particolarmente a cuore e che non ho certo 'scoperto' solo negli ultimi giorni quando è stata colpita da una tremenda alluvione". Così scrive attraverso i suoi canali social il candidato sindaco del centrodestra per Savona, Angelo Schirru, circa la situazione creatasi dopo l'ondata di maltempo nell'entroterra del capoluogo. Il tutto aggiungendo poi "una buona notizia: proprio oggi il presidente Giovanni Toti ha firmato la richiesta dello stato di emergenza e domani sarà di nuovo in zona per un ulteriore sopralluogo". "La mia ricetta si basa su pochi punti, chiari, schematici e percorribili - spiega quindi il candidato - Intanto messa in sicurezza della zona dal dissesto idrogeologico: verifica dello stato di sicurezza dei ponti e degli argini, cura e tutela del patrimonio boschivo, troppo stesso dimenticato, censimento delle aree esondabili. Lavori di sistemazione del Letimbro, sulla scorta di quanto si sta facendo in queste settimane per il rio Molinero. Procedere poi alla valorizzazione dell'area in senso turistico, sia sportivo (ci sono grandi potenzialità dell'outdoor), sia religioso. Infine riapertura della storica locanda, punto di ritrovo e di aggregazione". "Idee chiare e concetti praticabili. Così Savona riparte e sceglie di non tornare indietro, riconsegnandosi nelle mani di quella sinistra che ha bloccato qualsiasi sviluppo e ipotesi di messa in sicurezza del territorio" conclude il candidato.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.