Ceriale riceve la visita dei parenti del carabiniere Fiorentino Bonfiglio

Graditissima visita a Ceriale di nipote e consorte del carabiniere Fiorentino Bonfiglio, medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, vittima della strage di Feudo Nobile del 1946.

Il militare, nato nel 1917 proprio nella cittadina rivierasca, era uno dei pochissimi di stanza nella stazione del piccolo comune dell'entroterra siciliano, nella provincia di Caltanissetta, il cui comandante e altri quattro carabinieri la mattina del 10 gennaio del '46 vennero sequestrati dalla banda di Rizzo mentre cercavano alcuni ladri di bestiame.

Dopo uno scontro a fuoco i cinque dovettero arrendersi, e gli altri tre militari rimasti nella stazione vennero successivamente sequestrati nonostante una strenua resistenza all'interno della caserma.

Lo Stato avviò una trattativa per la liberazione delle otto vittime, presumibilmente con la mafia locale, ma quando tutto sembrava dovesse andare per il meglio tutto andò in fumo e, dopo mesi, i corpi dei carabinieri vennero ritrovati senza vita.

Quest'oggi i parenti, iscritti alla sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Gela, hanno visitato il municipio cerialese e la sezione dell'associazione albenganese con uno scambio di crest sezionali.