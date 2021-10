Albenga, Daniele Vernaleone vince la gara di nuoto da 1 km della due giorni “Dritti all’Isola” (FOTO)

Daniele Vernaleone, classe 2005, con un tempo di 19 minuti e 25 secondi, ha vinto la gara disputata ad Albenga “Dritti all’Isola”, che oggi ha visto giovanissimi e appassionati provare l’emozione di percorrere a nuoto 1 km, 500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno.

Al 2° posto Pietro De Andreis, classe 2006, con un tempo di 19 minuti e 34 secondi, e al 3° Anna Filadelli, classe 2003, con 19 minuti e 44 secondi. Dal 4° posto in poi: Chiara Guarisco, Alberto Sassoli, Elisa Sbarbaro, Alessandro Ciccone, Emma Balbis, Camilla Vio, Gaia Vitali, Sofie Alberti, Roberta Gagna, Sergio Galeone, Sara Cartagenova, Beatrice Bernaleone, Mattia Amerio, Beatrice Zago, Anna Balbis, Valentina Valle, Matilde Riccardi, Roberto Maggi, Martina Guarisco, Davide Trevia, Nicoli Imbesi, Alida Simonelli, Filippo Rovere, Giacomo Rovere, Enea Corradi, Mirko Scianda, Matteo Moreno, Daniele Gasperini, Enea Garavello, Diego Rinaldi, Beatrice Vota, Greta Scianda, Massimo Rusmin, Emanuela Guerra, Yana Kravchuk, Sara Peirano, Diego Donzetti, Monica Delfino, Lisa Scosceria, Lorenzo Garofalo, Martina Moirano, Simona Longo, Giulia Gervasoni, Giorgia Garassino, Maya Gianese, Beatrice Carcher, Antonio Amato, Giuseppe Barreca.

Una super 4^ edizione di “Dritti all’Isola” ha preso il via oggi ad Albenga con la gara di nuoto in acque libere che porta oltre 600 persone a sfidarsi su diversi percorsi ognuno sulla base della propria preparazione. Partenza oggi, quindi, con il percorso da 1 km, a cui segue quello da 2 km, distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura.

Domani, domenica 10 ottobre, la giornata sarà dedicata ai nuotatori più esperti e allenati con il percorso da 5.0 km e quello da 3.5 km.