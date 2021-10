Raduno di mezzi militari d'epoca ad Alassio: 9 e 10 ottobre piccoli e grandi pezzi di storia in mostra (FOTO)

Grande schieramento di veicoli militari oggi in piazza Partigiani ad Alassio per il raduno organizzato dall'I.M.C.C. ( International Military Vehicle Collectors Club), in collaborazione con "Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori" di Villanova d'Albenga, ospitato dalla città del muretto per la seconda volta: jeep americane, sidecar, automezzi armati, ma anche equipaggi in divisa e bandiere a stelle e strisce.

La manifestazione è entrata nel vivo questa mattina alle 9 con la carovana militare partita su un percorso anche fuori strada verso Cisano sul Neva, il Forte di Arnasco e Testico.

Pausa pranzo a Testico, accolti dalla rieletta sindaco Lucia Moscato, e poi rientro ad Alassio. Domani, domenica 10 ottobre, torneranno in piazza Partigiani da dove partiranno per una sfilata per le vie cittadine e il lungomare. Contemporaneamente ci sarà il sorvolo di un'aereo militare d'epoca in perfetto stile "Barone Rosso".

Si tratta di mezzi militari, alcuni dei quali anche molto datati, ma in perfetta efficienza, tenuti splendidamente dalla passione dei loro proprietari che hanno permesso che piccoli e grandi pezzi di storia possano essere ammirati dai cittadini e visitatori che stanno dimostrando grande curiosità e interesse.