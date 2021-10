Ballottaggio Savona, Schirru incassa l'appoggio della lista Andare Oltre di Luca Aschei: "Nessuna spartizione da vecchio modo di fare politica"

È stato sottoscritto questa mattina l’apparentamento fra il candidato sindaco di Savona Angelo Schirru e la lista Andare Oltre di Luca Aschei, in vista del ballottaggio che si terrà a Savona domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

“Ci siamo visti e abbiamo trovato l’intesa in poco tempo – commenta Angelo Schirru – Un accordo che non è basato su promesse di poltrone o assessorati: non mi è stato chiesto da Luca Aschei, né avrei dato il benestare perché ho basato tutta la mia campagna elettorale sui programmi e le idee, e non su spartizioni tipiche di un vecchio modo di fare politica. Di Aschei, e di tutta la sua lista, mi ha colpito l’entusiasmo e la voglia di fare bene per Savona, di darle il futuro che si merita. Su questo, e sulla condivisione del programma, in particolare per quanto riguarda la promozione turistica e della città nel suo insieme, ci siamo trovati. Approfitto di questa occasione proprio per fare chiarezza sulla futura giunta. Dopo il voto del primo turno ho detto che, in caso di vittoria al ballottaggio, il mio vicesindaco sarà Pietro Santi: questo sulla base delle sue competenze e del risultato elettorale, che in democrazia non si può non tenere in considerazione. Non mi sono sbilanciato, né lo farò nei prossimi giorni, su altre persone che faranno parte della mia squadra. In questo momento tutte le mie energie sono rivolte al ballottaggio e a convincere i savonesi che non si sono recati a votare al primo turno a non lasciare che siano gli altri a scegliere al posto loro”.

“Nel programma di Angelo Schirru – aggiunge Luca Aschei – ci sono punti convergenti per lo sviluppo del turismo nella nostra città e sulla comunicazione di Savona che deve farsi conoscere per attrarre investitori, visitatori e nuovi cittadini e creare un volano positivo per l’economia locale. Questa è la tematica che abbiamo messo al centro della nostra campagna elettorale e sulla quale adesso ci impegneremo in favore di Angelo Schirru, che la reputa della massima importanza tanto quanto noi. Per le affinità esistenti nel programma e di intenzioni abbiamo dato vita ad un’unione per una prosecuzione di un percorso di risanamento solo all’inizio e che non vorremmo si perdesse”.

Una decisione questa, che non pareva essere una chimera ma che di certo spariglia le carte all'interno della stessa coalizione che proprio questa mattina tramite Edoardo Rixi della Lega e Matteo Rosso di Fratelli d'Italia avevano annunciato di essere contrari a qualsiasi apparentamento auspicando che l'unico interlocutore sia Savona Popolare del candidato sindaco Francesco Versace che lunedì scorso ha raggiunto l'1.25% dei consensi.

A questo punto l'apparentamento di Aschei, nel 2018 e per qualche mese commissario cittadino proprio del partito di Giorgia Meloni, potrebbe portare, in caso di vittoria al ballottaggio di Schirru a due posti in consiglio per lo stesso e per un altro consigliere (Paolo Vaccaro, 76 preferenze) a discapito di Fratelli d'Italia e Forza Italia/Udc. In caso di sconfitta invece il candidato sindaco di Andare Oltre entrerebbe comunque a far parte del parlamentino savonese estromettendo di fatto un consigliere della Lega (Alfredo Remigio) o di Fratelli d'Italia (Renato Giusto).