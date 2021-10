Soccorsi mobilitati questa mattina sulla spiaggia di Noli dove è stato lanciato l'allarme per un sub in difficoltà (secondo le prime informazioni per un presunto malore durante l'immersione in mare).

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso "Grifo", atterrato sul litorale nolese.

Per la persona soccorsa è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.