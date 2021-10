Validità del tampone, Bassetti: "Allungare la durata sarà una decisione politica, non scientifica"

"Propongo che il tampone per il green-pass duri una settimana o forse meglio 10 giorni così non ci saranno problemi, anzi facciamo così o ti fai il vaccino o ti fai il tampone una volta o due quando vuoi tu ed è la stessa cosa. Green-pass per 3 mesi ai tamponati con test rapido e per 4 mesi con molecolare… Ovviamente scherzo e rido per non piangere…". Lo ha scritto su Faebook l'infettivologo del San Martino Matteo Bassetti.

"Qualunque sarà la decisione di allungare la durata della validità del tampone per il green-pass - continua - non si dica che è scientifica ovvero basata su dati, ma unicamente politica. Sara’ l’ennesimo artifizio all’italiana. Forse si dimentica perché è stato introdotto il green-pass….per spingere la gente a vaccinarsi, non per incrementare il numero dei tamponi. Se il Green-pass deve essere strumento per spingere la gente a fare i tamponi con i tempi decisi dalla politica, allora meglio eliminarlo subito. Ha perso il suo scopo iniziale, almeno quello che io avevo compreso".