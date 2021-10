Coronavirus, 12 nuovi casi nel savonese. Lieve aumento in Liguria del tasso di positività (3,30%)

Sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2118 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4097 tamponi antigenici rapidi.

Nello specifico 12 i casi registrati in provincia di Savona, 14 a Imperia, 34 a Genova e 9 a La Spezia. Solo uno il caso in cui la residenza non è riconducibile alla Liguria. Rispetto a ieri sale lievemente il tasso di positività nella nostra regione che è al 3,30% ossia un positivo ogni 30, 25. Oggi non si registrano decessi sul territorio ligure.

Tamponi processati con test molecolare: 1.660.436 (+2.118)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 727.039 (+4.097)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.252 (+70)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.120 (+9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 213 (-)

Savona 280 (+5)

Genova 1.076 (+7)

La Spezia 388 (-3)

Residenti fuori regione o estero 51 (-)

Altro o in fase di verifica 112 (-)

Totale 2.120 (+9)

Ospedalizzati: 59 (-); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (+1); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 12 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

Galliera - 10 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 7 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 926 (+26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 106.817 (+61)

Deceduti: 4.415 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 363 (-21)

Asl 2 - 320 (+1)

Asl 3 - 220 (-10)

Asl 4 - 110 (-57)

Asl 5 - 243(-62)

Totale - 1.256 (-149)

Dati vaccinazioni 10/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.859

Somministrati: 2.187.300

Percentuale: 86%