Alassio, nelle acque della Baia del Sole il 10° Trofeo Big Game di pesca al traino dei tonni (FOTO)

Organizzato dal Tuna Club Riviera dei Fiori (pres. Alfredo Benzi) con collaborazione della Marina di Alassio e del Comune, ha visto una numerosa partecipazione da parte di equipaggi arrivati da tutta la Riviera Ligure.

Il pescato, ripreso dai video, in quanto i pesci sono stati subito liberati in mare, è stato vagliato da una giurìa che ha premiato l'equipaggio savonese a bordo della barca "Scriterius" e composto da Angelo Arcidiacono di Pietra Ligure, Fabio Bottero di Andora, Carlo Beltramo di Savona e Massimo Cravino, milanese in vacanza in Riviera.

Al posto d'onore l'équipe della barca "Tizi", terzi gli imperiesi della "Stella Maris -JO JO". Al quarto posto il gruppo "Grifone" con l'ex sindaco di Albenga Giorgio Cangiano che ha gareggiato assieme a Nicola Viglizzo, Andrea Diomedi e Alberto Caramello tutti di Albenga.

Il premio "Grande Slam" riservato a chi pesca differenti tipi di pesce oltre al tonno, è stato conferito ad Alberto Bloise.