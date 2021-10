Albissola, via ai lavori per la messa in sicurezza del cimitero Brogia

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune strutture all’interno del cimitero Brogia, situato sulla collina di Albissola Marina, in via delle Rogazioni, e ritenuti interventi prioritari dal servizio Lavori Pubblici. Si tratta di 2 cantieri attivati con un investimento complessivo di poco meno di 50 mila euro.

"Il primo riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza della “Galleria Loculi”, i cui lavori già iniziati, sono stati affidati alla Ditta Meyer S.r.l. di Savona, per un importo complessivo di 26.523,00 euro (Iva compresa) e che sinteticamente prevede: la demolizione dell’intonaco e trattamento anti-sale alle pareti; rifacimento dell’intonaco con ciclo deumidificante e coloritura a calce; trattamenti dei serramenti in ferro esistenti ( 2 portoncini e 4 grate murali); la sostituzione degli elementi in vetro cemento usurati; la rimozione della pavimentazione esistente posta sopra la “Galleria Loculi” e relativa impermeabilizzazione con guaina cementizia; posa di nuova pavimentazione" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Silvestro.

"Il secondo cantiere in corso di avvio di cantierizzazione con l’installazione di apposita ponteggiatura di servizio, prevede invece l’Intervento di Rifacimento del lastrico solare a copertura del “Blocco Loculi denominato Costruzione n. 2” , per un importo complessivo a progetto d 23.424,00 euro (Iva compresa), affidato alla ditta F.lli Grondona S.a.s. di Savona".

"Le lavorazioni, in questo caso, sono sinteticamente le seguenti: La Rimozione del vecchio e degradato manto di copertura impermeabilizzante e la relativa posa in opera del nuovo lastrico solare con apposite guaine impermeabilizzanti adeguatamente trattate; Fornitura e messa in opera di scossalina in lamiera preverniciata di colore grigio" aggiunge.

"Gli interventi di manutenzione straordinaria, qui in argomento, sono monitorati e coordinati dal sottoscritto assessore ai Lavori Pubblici e finanziati interamente dal contributo ministeriale per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia anche di messa in sicurezza del patrimonio comunale (art. 1 comma 29-37 Legge di bilancio 2020 anni 2020-2024)".

"Insieme ai tecnici del servizio manutentivo, abbiamo già individuato altri possibili futuri interventi di manutenzione straordinaria mirati alla necessaria riqualificazione delle strutture cimiteriali del “Brogia” e che suddivisi in lotti funzionali, cercheremo, bilancio permettendo, di inserire nella prossima nuova programmazione pluriennale dei lavori pubblici" conclude Silvestro.