Cairo, messa in sicurezza strada dei Pastoni: pubblicata manifestazione di interesse

Prosegue l'iter per la messa in sicurezza della strada dei Pastoni, lato Cairo Montenotte. Oltre all'asfaltatura, il progetto comprende anche i micropali e i muri di contenimento.

Nei giorni scorsi, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, per conto del comune valligiano, ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori per la procedura negoziata rivolta all'affidamento dei lavori.

L'importo dei lavori a base di gara è stato quantificato in complessivi 889.298,18 euro, oltre Iva di legge. Le domande dovranno pervenire entro le ore 9 di lunedì 25 ottobre. Per ulteriori informazioni consultare l'avviso sul sito della Provincia.