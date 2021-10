Coldiretti e Helpcode, campagna “SF_Amarsi” al mercato Campagna Amica di Savona il 13 ottobre

Appuntamento mercoledì 13 ottobre 2021 dalle ore 8 alle 13 in piazza del Popolo a Savona, presso il mercato di Campagna Amica, con la campagna di educazione alimentare “Sf_amarsi” per la tutela del diritto dei bambini a una sana e corretta alimentazione, nata dalla collaborazione tra Coldiretti Savona ed Helpcode Italia.

Come nelle precedenti tappe liguri di questa iniziativa, sarà possibile acquistare un sacchetto contenente 500 g di verdure fresche di stagione utili per la preparazione di un minestrone “solidale”, il cui ricavato (offerta minima 5 euro) andrà a sostegno, appunto, della campagna “Sf_amarsi” e delle attività di educazione alimentare nelle scuole di Helpcode.

“Verdure fresche Made in Liguria per sensibilizzare, da un lato, i cittadini al consumo di verdura di stagione e proveniente dalle nostre aziende agricole e, dall’altro, unire al tema della solidarietà quello della formazione dei più piccoli che saranno i consumatori di domani. Argomenti su cui Coldiretti con Campagna Amica e Donne Impresa lavora da tempo con progetti specifici nelle scuole, laboratori didattici nei mercati e presso le fattorie didattiche – spiegano il presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il direttore provinciale Antonio Ciotta -. Un motivo ulteriore, quindi, per visitare il nostro mercato di Campagna Amica Savona, acquistare il minestrone solidale, conoscerne la ricetta e la tracciabilità”.

Dal 2018, Helpcode è impegnata nella campagna “Sf_amarsi”, che ha l’obiettivo di promuovere attività di monitoraggio, educazione alimentare e prevenzione della malnutrizione infantile, accompagnando minori, famiglie e scuole in percorsi dedicati. Tra le principali iniziative della campagna “Sf_amarsi”, Helpcode ha lanciato il “Breakfast Club”, un progetto con l’obiettivo di migliorare l’alimentazione di bambini e bambine offrendo loro una colazione varia ed equilibrata al momento dell’arrivo a scuola. Realizzato in collaborazione con la Clinica Pediatrica IRCCS Gaslini – Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e la Facoltà di Pedagogia dell’Università di Genova, offre un menu variato e bilanciato. Ad oggi, il Breakfast Club ha già portato circa 15 mila colazioni nelle scuole di Genova.