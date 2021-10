"Ora di Futuro", i ragazzi delle "Paccini" di Albenga in collegamento col Senato della Repubblica

Le classi quarte della scuola primaria "Paccini" di Albenga nell'anno scolastico 2020-2021 hanno partecipato e sono risultate vincitrici di 5 tablet con altre 99 scuole del territorio nazionale del progetto "Ora di Futuro", promosso da Generali Country Italia e da The Human Safety Net, la Fondazione del Gruppo Generali.

Le insegnanti del team, Alessandra Ghini, Angela Zambuto e Ornella Capello, hanno guidato le classi a progettare le attività che la piattaforma, con vari step sequenziali, richiedeva.

"Ora di Futuro" si inserisce a pieno titolo all'interno del curricolo di educazione civica ed è pensato con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni sulla gestione responsabile delle risorse, approfondendo i temi del rispetto dell'ambiente, della salute e del risparmio.

A causa delle rigide regole imposte dal protocollo sanitario, ogni elaborato è stato pensato collegialmente, poi a turno gli alunni singolarmente hanno realizzato il prodotto più consono alla richiesta, da caricare in piattaforma.

Infine, come conclusione dell'attività è stata realizzata una "gigantografia della scuola del passato, del presente e del futuro". Un grande mosaico, dove ogni singolo bambino ha inserito il proprio tassello: dalle pitture rupestri sulle pareti delle caverne, alla scuola romana, medioevale... alla scuola che piacerebbe avere, fatta non solo di strumenti tecnologici, ma corredata da ampi spazi verdi, per lo sport, la fattoria, e molte altre attività da vivere all'aperto. Tutti servizi, che negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, sono venuti a mancare nella vita quotidiana di molti bambini.

Con l'inizio dell'anno scolastico in corso, le classi sono state selezionate con altre otto sul territorio nazionale, per presentare una mozione al Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. L'evento si terrà il giorno 12 ottobre alle ore 11 presso l'Auditorium "San Carlo" di Albenga in collegamento in diretta con il Senato della Repubblica.

"Le classi ringraziano "Ora di Futuro", la "Fondazione Oddi", il comune di Albenga, il Dirigente Scolastico Mosè Laurenzano e la Vicepreside dell'Istituto Comprensivo Albenga Secondo, per il sostegno organizzativo affinché il collegamento con il Senato, permetta una comunicazione chiara della mozione elaborata dai bambini. Si ringraziano inoltre le famiglie degli alunni e tutte le persone che si sono adoperate nell'organizzazione di questa importante occasione" si legge nella nota.