Albenga, un successo la 4° edizione di Dritti all’Isola

Grande successo per la 4° edizione di Dritti all’Isola, la gara di nuoto in acque libere che si è svolta nel weekend appena trascorso (sabato 9 e domenica 10 ottobre) ad Albenga. Ben 600 partecipanti tra atleti professionisti e non, bambini e i ragazzi dell’Associazione Viceversa che hanno gareggiato in direzione Gallinara su quattro diversi percorsi.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Dritti all’Isola è sport, competizione, ma anche divertimento e spettacolo. Abbiamo visto atleti sfidarsi tra le onde del nostro splendido mare a colpi di bracciate nuotando verso l’isola Gallinara e bambini che, con altrettanto spirito competitivo, hanno partecipato alla 1.0 km conseguendo risultati che ci hanno lasciato a bocca aperta".

"Grande poi l’emozione nel vedere i ragazzi dell’Associazione Viceversa, un esempio per tutti noi, nuotare con entusiasmo lungo il percorso a loro riservato e salire sul podio con felicità e gioia. Ringrazio l’anima di questo evento Mattia Rovere, tutti i volontari che hanno permesso di garantire la sicurezza dei partecipanti, l’ufficio sport del comune di Albenga e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. L’appuntamento è al prossimo anno per vivere nuovamente un’esperienza unica nel suo genere che sono certo crescerà sempre più anno dopo anno".

Aggiunge Mattia Rovere, organizzatore dell’evento: "Naturalmente ringrazio il Sindaco e tutto il comune di Albenga per la disponibilità che mi è stata riservata. Mi ritengo soddisfatto del numero di partecipanti raccolto, è una gara che normalmente viene organizzata a fine maggio e il periodo Covid di certo non ha aiutato. Questa è stata un’edizione ricca di emozioni per me. Non nascondo di essermi commosso all’uscita dall’acqua dei miei figli per la prima volta iscritti alla competizione e vedere gli atleti dell’Associazione Viceversa animare così la manifestazione mi ha scaldato il cuore. Ora partirà l’organizzazione della 5° edizione di Dritti all’Isola che tornerà a svolgersi, come di consuetudine, a fine maggio. Vi terrò aggiornati tramite la pagina Facebook Dritti all’Isola e sul sito www.drittiallisola.it dove potrete trovare classifiche, foto e video della manifestazione appena conclusa".

Ecco i vincitori assoluti delle 5 gare:

1.0km

1° Vernaleone Daniele 00:19:25

2° De Andreis Pietro

3° Filadelli Anna

2.0 km

1° Cacciamani Ruben 00:28:30

2° Sala Filippo

3° Bondanini Andrea

3.5 km

1° Ghisolfo Stefano 00:42:06

2° Imperiale Andrea

3° Orizio Bruno

5.0 km

1° Ghisolfo Stefano 01:02:07

2° Imperiale Andrea

3° Muletti Manuel

Combinata 2.0 km + 5.0 km

1° Vezzani Sandro 01:39:44

2° Murialdo Elia

3° Biscotti Alessandra