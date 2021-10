Croce Rossa, corso per ​aspiranti allieve infermiere volontarie

Prossimamente avrà inizio, presso l’ispettorato delle infermiere volontarie della Provincia di Savona – sede comitato CRI Savona, un corso di formazione per aspiranti infermiere volontarie in possesso del titolo sanitario (Laurea in Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Ostetricia et similia).

Il corpo delle infermiere volontarie - Crocerossine, ausiliario delle forze armate, è presente su tutto il territorio nazionale e svolge attività sia in ambito civile che militare. Quotidianamente le infermiere volontarie prestano servizio ordinario sia presso le unità di Croce Rossa Italiana che militari, e servizio straordinario sia in attività di emergenza civile che militare.

Le infermiere volontarie della CRI assicurano assistenza infermieristica e socio-sanitaria a fronte di una professionalità riconosciuta a pieno titolo ogni qualvolta si presti servizio presso le strutture della CRI e delle forze armate, ed in particolare: nelle unità sanitarie territoriali e mobili della CRI o delle forze armate dello Stato; nella difesa sanitaria contraerea ed antigas delle popolazioni civili; nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità; in occasione d’assistenza a carattere temporaneo ed eccezionale secondo le indicazioni dell’Associazione CRI; in tutte le azioni, preventive e di intervento nel campo igienico-sanitario ed assistenziale e nella profilassi delle malattie infettive; nella divulgazione e formazione dell’Educazione Sanitaria, di Primo Soccorso, del Diritto Internazionale Umanitario a favore delle Popolazioni e del Personale delle Forze Armate.

L’impiego delle infermiere volontarie è previsto per: operazioni di Peacekeeping; ospedali Civili e Militari; poliambulatori presenti nelle diverse Caserme; assistenza alla popolazione; emergenze civili e militari sia in Patria che all’Estero; il corpo delle infermiere volontarie, ausiliario delle forze armate, è presente su tutto il territorio nazionale e svolge attività sia in ambito civile che di Forze Armate.

Da sempre eventi come terremoti, alluvioni, conflitti bellici interventi a favore di Protezione civile, hanno visto il contributo delle Crocerossine, che a seguito di aggiornamenti continui svolgono quindi attività di addestramento, assistenza e di emergenza.

"Le infermiere volontarie, ausiliarie delle forze armate, hanno preso parte a molteplici emergenze, in campo Nazionale ed Internazionale, sia in attività di Croce Rossa/Protezione civile sia in attività di forza armata. Nella nostra città è affidato alle infermiere volontarie dell’ispettorato savonese l’Ambulatorio della Croce Rossa, che assiste gratuitamente le Persone bisognose di Savona. Le Crocerossine partecipano, inoltre, alle unità di strada per l’assistenza a Persone senza fissa dimora, e svolgono servizio in ambulanza" spiegano dalla Croce Rossa.

Eventuali informazioni, o per presentare domanda, occorre scrivere a isp.savona@iv.cri.it. Le selezioni rimarranno aperte fino al 30 novembre 2021.