Savona, l'A.S.D. Marshal Rally organizza un corso gratuito per diventare ufficiali di gara

L'A.S.D. Marshal Rally Savona organizza un corso gratuito per diventare ufficiali di gara (commissari di percorso) che si terra nei giorni 19, 22, 26 e 27 ottobre 2021.

"Nata alla fine del 2014 da un gruppo numeroso di appassionati che aderivano a gare automobilistiche, la nostra associazione - si legge nella nota - partecipa attivamente con i suoi soci a numerose manifestazioni motoristiche di vario tipo, come ad esempio rally, velocità in salita, regolarità, fuoristrada, ecc".

"Il nostro compito, è principalmente quello di vigilare sul pubblico presente sul percorso della manifestazione , permettendo così il regolare svolgimento , di controllare le eventuali irregolarità commesse dai concorrenti, di collaborare con le forze dell'ordine nel caso ce ne fosse bisogno".

"In definitiva permettere il regolare svolgimento della manifestazione: come si dice 'in sicurezza'". Per informazioni e adesioni rivolgersi a Massimo 347-0030262; Alberto 347-0993859, Carlo 348-2610037.