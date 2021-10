Chiusura dell’Aurelia a Capo Noli, la Regione ha chiesto il tavolo di monitoraggio dei lavori

Il consigliere ha ricordato la comunicazione di Anas della chiusura del tratto da ottobre a dicembre 2021 per consentire la messa in sicurezza del versante e che in autunno gli automobilisti affronteranno ulteriori disagi causati dagli interventi di manutenzione sulla rete autostradale.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato nel dettaglio il piano degli interventi e ha dichiarato che il 30 settembre scorso la Regione ha chiesto la convocazione del “Tavolo di monitoraggio dei lavori autostradali” per avere informazioni aggiornate con cui avviare un confronto anche con i portatori di interesse e ha assicurato l’impegno della giunta per tenere in forte considerazione le esigenze di viabilità per i Comuni coinvolti dai cantieri.