Savona 2021, Russo ribadisce la "cifra" del suo progetto: "Ampio spazio a forze giovani e innovatrici" (VIDEO)

Il candidato rigetta i toni utilizzati dal centrodestra in quest'ultimo segmento di campagna elettorale: "Attacchi bassi, promesse mirabolanti e un'invadenza di Genova che Savona non merita"

Ultimo segmento di campagna elettorale a Savona in vista del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, quando i savonesi saranno chiamati a scegliere tra il candidato del centrosinistra Marco Russo e quello del centrodestra Angelo Schirru, col primo in vantaggio al termine del primo spoglio. Vantaggio su cui però non si cullano l'avvocato 54enne e le forze che lo sostengono, portando avanti in quest'ultima settimana antecedente al voto quel "tono nuovo" con cui tutta la coalizione è giunta al primo turno continuando a rapportarsi coi cittadini "per spiegare la nostra idea di città e coinvolgerli nel nostro progetto, perché Savona è in grado di determinare il proprio futuro". Toni che invece, secondo il candidato del centrosinistra, sarebbero "scaduti dopo il primo turno" con un avversario che "nel tentativo di ribaltare il risultato, sta attaccando in maniera veramente molto bassa, in modo inaccettabile" attribuendogli "intenzioni incredibili nei confronti di Savona" ma anche con "promesse mirabolanti" e "un'accentuazione dell'invadenza di Genova che Savona non merita". Una dimostrazione, dice Russo, di come la coalizione sua opposta non abbia "un gruppo dirigente che possa dare indicazioni per la propria città" ma deve piuttosto attendere suggerimenti esterni, trattando "i savonesi da sciocchi". Atteggiamento che si somma alla ricerca di supporto con "Andare oltre" e "Savona Popolare" giudicati da "vecchia politica, quella che non fa più presa perché non determina alcuna capacità di governo". Approccio che invece Russo afferma di aver "ribaltato, basandosi su un progetto di città aggregativo" rivolto a tutti gli elettori: chi ha già votato la sua lista, coloro che devono tornare a votare dopo non averlo fatto al primo turno e, aggiunge Russo, "anche a chi ha votato le altre liste e che possono trovare la nostra proposta più convincente: questo è il modo nuovo di fare politica". "Mentre gli altri si incontravano per gli accordi - aggiunge Russo - le nostre liste hanno firmato un documento in cui si dicono non interessati alle poltrone, si mettono a disposizione del candidato sindaco perché ciò che interessa è l'affermazione del progetto". Il candidato si rivolge ai savonesi che nel primo turno hanno votato M5S evidenziando tutto ciò che con loro c'è di comune: "Gli elettori M5S credo siano in grado di capire la cifra della nostra proposta, portando in consiglio comunale più della metà di consiglieri esordienti: 8 su 20 hanno meno di 40 anni, tutte persone giovani e pieni di carica innovativa in un percorso che ha ribaltato i riti della politica" con un'agenda molto partecipata e densa di innovazione su temi quali l'energia, la mobilità e i rifiuti, dando prospettive nuove di città "portando una carica innovativa anche nei toni della campagna elettorale tutti rivolti a mettere Savona al centro" conclude.

