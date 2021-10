Vado Ligure avrà un nuovo fronte mare: approvato in giunta regionale il progetto definitivo

Approvato in Giunta regionale il progetto definitivo di riqualificazione del fronte mare di Vado Ligure, con cui viene ridisegnata e riorganizzata la fascia litoranea. “E’ stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione del water front di Vado Ligure - spiega l’assessore all'Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola - con interventi importanti e attesi da tempo, che riguardano una zona degradata della cittadina savonese”.

”Verrà ridisegnato e riorganizzato il fronte mare - prosegue l'assessore regionale - con una particolare attenzione al verde pubblico, alla pista ciclopedonale ed alla razionalizzazione degli accessi verso il mare. Inoltre, verranno demoliti due edifici esistenti in disuso per realizzarne uno nuovo che verrà destinato a Polo Nautico. Si tratta di un progetto di grande valore per Vado Ligure - conclude - che renderà la cittadina costiera più vivile per i cittadini e più attrattiva per i turisti, grazie ad interventi di riqualificazione effettuati nel rispetto dell’ambiente e che miglioreranno il fronte mare”.