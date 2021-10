Petsfestival 2021: una fiera dedicata ai cani e alle loro attitudini

Troviamo cani da compagnia, da difesa della proprietà, impiegati in attività sportive come agility o canicross, o anche per la difesa e la conduzione delle greggi. Insomma il più fedele amico dell’uomo continua ad essere impiegato in innumerevoli opportunità di impiego, fra quelle nuove e quelle tradizionali, a fianco dell’uomo.

A Petsfestival l’area cani è quella con le dimensioni maggiori, con ampi spazi interni ed esterni in grado di accogliere ed ospitare innumerevoli attività. Troveremo infatti la Mostra Cinofila al sabato con iscrizione che iniziano alle ore 12, aperta a tutti – cani di razza e non - e con un ring dedicato ai meticci per consentire proprio a tutti – anche a chi è senza pedigree – di partecipare e di divertirsi. Poi troverete lo spazio destinato al Canicross, una disciplina relativamente nuova ed affascinante che prevede il binomio cane uomo impegnato al massimo del divertimento e dell’attività sportiva. Con corse, a piedi, in bicicletta o monopattino da svolgersi su percorsi incontaminati in mezzo alla natura. A Petsfestival potrete informarVi, chiedere dove, come e quando e provare. E anche se non saranno kilometri basteranno poche centinaia di metri per farVi scattare la scintilla ed innamorarsi di questa nuova e fantasica attività. E poi stand, tanti, con prodotti per la cura e l’alimentazione, ma anche per la toelettatura, gadgets, guinzaglieria, cucce. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

E sabato e domenica sfilata delle razze presenti con presentazione al pubblico nell’area spettacoli centrale.

Appuntamento a Petsfestival, 16/17 ottobre, a CremonaFiere. Area cani interna ed esterna: un evento nell’evento.

Vi aspettiamo.





