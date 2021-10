Albenga, da lunedì 18 ottobre il centro vaccini torna nella tensostruttura di Campolau

Nell'ottica della collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra l’Asl 2 e l’amministrazione comunale da lunedì 18 ottobre il centro vaccini tornerà nella tensostruttura di Campolau.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "A partire da lunedì l’hub vaccinale tornerà presso la tensostruttura di Calpolau, il tutto senza interrompere il ciclo delle vaccinazioni. Un trasferimento di pochi metri che - come già avvenuto questa primavera quando, a causa delle temperature si era optato per lo spostamento presso l’adiacente Palamarco - non comporterà alcun disagio per gli utenti".

"Lo scorso inverno la tensostruttura si è rivelata location ideale per effettuare le vaccinazione riscuotendo un grande apprezzamento da parte degli utenti. Per questo motivo, in accordo con l’Asl, abbiamo confermato questa scelta - aggiunge il primo cittadino - La campagna vaccinale continua ad essere una priorità essendo il primo e più importante strumento per contrastare il Covid e le conseguenze che esso comporta anche sulla nostra vita quotidiana".

"Una città come Albenga deve continuare ad avere un centro vaccinale a servizio della città e dell’intero comprensorio e l’hub di Campolau, grazie alla professionalità e alla disponibilità del personale medico e paramedico e di tutti i volontari che da mesi continuano ad operarvi, è un vero e proprio orgoglio per tutti noi" conclude Tomatis.