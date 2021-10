Lavori a Capo Noli: venerdì 15 ottobre una giornata di senso unico alternato

Resta ancora incerto il futuro prossimo della viabilità su Capo Noli, dove Anas ha in programma da tempo lavori per la messa in sicurezza delle falesie sovrastanti l'Aurelia con la sostituzione delle reti paramassi installate al di sopra della carreggiata.

Se l'intenzione palesata dagli stessi vertici dell'ente che gestisce la rete stradale italiana è quella di evitare il più possibile chiusure totali che sembravano certe secondo i primi programmi per gli ultimi mesi dell'anno, al momento per preparare il cantiere nella giornata di venerdì 15 ottobre dalle 8 alle 17 verrà istituito un senso unico alternato per preparare il prossimo cantiere.