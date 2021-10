Meteo, ancora giornate soleggiate in Liguria, temperature in aumento

Il fronte scivola sull'Adriatico e un minimo al suolo si approfondisce sul basso Tirreno.



Sulla Liguria si rinforza una ventilazione secca settentrionale, che favorisce condizioni soleggiate e bassi valori di umidità. E' la previsione meteo di Arpal per la giornata di oggi, mercoledì 13 ottobre.



Le temperature sono in aumento; i venti moderati o a tratti forti settentrionali specie sul centro ponente; il mare è poco mosso o stirato sotto costa, mosso a largo e nei capi esposti di ponente, l'umidità si mantiene su valori bassi. La protezione civile segnala vento forte.



Domani, giovedì 14 ottobre, in Liguria sono previste condizioni stabili e soleggiate, salvo temporanei passaggi di nubi medio alte nella prima parte della giornata.