Rialto, maltempo danneggia viabilità escursionistica e forestale (FOTO)

"Ancora una volta il nostro territorio si è rivelato in tutta la sua fragilità: a seguito degli eventi meteorologici di lunedì 4 ottobre, Rialto ha nuovamente riportato molti danni sulla propria viabilità, sia escursionistica che forestale, soprattutto nella zona dello spartiacque del Colle del Melogno". Cosi commenta in una nota il sindaco Valentina Doglio.

"I rii secondari in pochi minuti hanno aumentato incredibilmente la loro portata depositando carichi di detriti che hanno ostruito cunette e tombinature, fuoriuscendo e provocando ruscellamenti per diverse centinaia di metri, causando solcature profonde o importanti accumuli lungo le mulattiere e le strade bianche".

"Nonostante questo genere di viabilità, all'apparenza, possa essere considerata marginale, nel nostro territorio viene utilizzata soprattutto ad uso forestale, dai mezzi di soccorso, come via di accesso alle sorgenti comunali o ancora come alternativa in caso di frane o smottamenti, rivestendo, quindi, un carattere prioritario: motivo per cui sono in fase di predisposizione le schede di segnalazione danni agli enti competenti - prosegue - Fortunatamente nella parte abitata del paese non si sono registrati particolari danni".

"L'amministrazione tutta, ben conscia degli eventi verificatisi nei vicini comuni della Val Bormida e dell'entroterra del levante provinciale, dove l’ondata di maltempo è stata notevolmente più catastrofica di quella che ha colpito il nostro territorio, è vicina ai colleghi amministratori ed ai loro concittadini".

"Vi è la consapevolezza dei disagi che si ripercuoteranno sulle aree interessate: a quasi due anni dall'alluvione di fine novembre 2019, durante la quale il comune di Rialto è stato tra i più colpiti e danneggiati della Provincia, vi sono ancora strade chiuse al traffico o comunque tratti caratterizzati da viabilità compromessa, in attesa delle risorse necessarie al loro ripristino".

"Si auspica che, in questa occasione, le tempistiche dei finanziamenti siano più celeri, dato che soprattutto i piccoli comuni riscontrano enormi difficoltà nel far fronte con le proprie risorse ai danni causati da queste calamità" conclude il primo cittadino.