Savona, lotta ai "furbetti" dei rifiuti: in arrivo gli eco ausiliari di Ata

Potrebbe essere uno degli ultimi atti del sindaco Ilaria Caprioglio ed è stato improntato sulla lotta ai furbetti del conferimento dei rifiuti.

La prima cittadina ha infatti firmato nei giorni scorsi un provvedimento sindacale che vedrà entrare in servizio sette eco ausiliari per controllare e multare i savonesi indisciplinati.

Entreranno in servizio entro il mese di novembre, saranno dipendenti di Ata e avranno le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai divieti di materia di gestione dei rifiuti stabiliti nei regolamenti comunali adottati dall'amministrazione comunale.

Particolare attenzione, oltre a chi scarica i rifiuti ingombranti non nell'area di via Caravaggio oppure non approfittando del servizio di raccolta gratuito con la stazione ecologica mobile (9 i punti a disposizione in città, due al martedì e venerdì e 7 ogni 15 giorni), anche ai cittadini che da altri comuni limitrofi portano la propria spazzatura a Savona.