Varigotti, 162 fioriere del vecchio lungomare cercano "casa": il Comune apre il bando

Si appresta a cambiare definitivamente volto il lungomare Bottino di Varigotti, dove nei giorni scorsi è stato aperto il cantiere per un restyling che ne sconvolgerà, in senso innovativo e riqualificante, il volto.

Lavori attesi da tempo per ridare "ulteriore lustro alla perla della Riviera" aveva detto presentandone l'avvio il sindaco Frascherelli, e riportare agli antichi fasti una passeggiata che negli ultimi anni non sembrava quasi decisamente più poter essere all'altezza della vocazione turistica del borgo saraceno.

Eppure, non proprio tutto è da buttare, come ad esempio le fioriere posizionate ora sul lungomare. Ebbene, 162 di queste, ovviamente quelle ancora in buono stato e quindi non danneggiate, saranno vendute all'asta dall'Amministrazione comunale a partire da un prezzo minimo base di 65 euro l'una.

Le domande, per un singolo elemento (dalle dimensioni di 120cmX50/60cmX55cm) o per più di questi, dovranno pervenire agli uffici comunali entro le ore 12 di venerdì 22 ottobre indicando liberamente il numero di fioriere che si intendono acquistare.