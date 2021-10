Coronavirus: 10 nuovi positivi nel savonese, stabili i ricoveri

Salto in avanti rispetto all'ultimo bollettino per i numeri del Covid19 nella nostra regione. Secondo quanto comunicato da Alisa infatti sono 78 le nuove persone che hanno contratto il virus rilevate nelle ultime ventiquattr'ore secondo il flusso dei dati col Ministero, a fronte di 3.062 tamponi molecolari, per una percentuale di positività del 2,55%, ai quali si aggiungono altri 3.756 tamponi antigenici rapidi.

Nel dettaglio, sono così suddivisi: 14 nell'imperiese, 10 nel savonese, 36 nell'area metropolitana di Genova e nel Tigullio, 14 nello spezzino e 4 non riconducibili alla residenza in Liguria.

A livello regionale non si registra alcun decesso, mentre aumentano di 6 unità le persone ricoverate, pur con una persona in meno nei reparti di terapia intensiva.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.667.617 (+3.062)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 737.121 (+3.756)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.508 (+78)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.075 (-1)



Casi per provincia di residenza



Imperia 214 (-4)

Savona 258 (-1)

Genova 1.076 (+2)

La Spezia 369 (-1)

Residenti fuori regione o estero 50 (-)

Altro o in fase di verifica 108 (+3)

Totale 2.075 (-1)



Ospedalizzati: 56 (+6); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 14 (-); (nessuno in terapia intensiva)

San Martino - 11 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Galliera - 13 (+3); 0 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 831 (+1)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.017 (+79)

Deceduti: 4.416 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 412 (+32)

Asl 2 - 303 (+13)

Asl 3 - 173 (-27)

Asl 4 - 135 (+35)

Asl 5 – 171 (-6)

Totale - 1.194 (+47)

Dati vaccinazioni 13/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.860

Somministrati: 2.201.917

Percentuale: 86%

*in allegato il report completo sulle vaccinazioni