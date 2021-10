Loano, ladro seriale ai domiciliari finisce in carcere per ulteriori furti

Ieri sera i carabinieri della stazione di Loano, al termine di una mirata e ulteriore attività di indagine, hanno nuovamente tratto in arresto un 48enne pregiudicato.

L'uomo nei mesi di agosto e settembre, utilizzando anche la fiamma ossidrica per aprire le inferriate dei locali, aveva messo a segno diversi furti tra cui quello ai danni di una tabaccheria del centro di Albenga. Il colpo aveva fruttato oltre 40 mila euro tra contanti, tabacchi e gratta e vinci.

Il pregiudicato originario di Loano, agli arresti domiciliari per i fatti di questa estate, è stato quindi colpito da un'ordine di carcerazione dell'autorità giudiziaria di Genova per ulteriori furti commessi in precedenza, dovendo scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre ad una multa di circa 300 euro.

L'uomo, al termine dell’attività è stato tradotto presso il carcere di Genova Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.