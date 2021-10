Murialdo, danneggiata la spada nella roccia: la denuncia via social (FOTO)

La spada nella roccia di Murialdo, da qualche giorno, non c'è più. La denuncia arriva via social: l'arma posizionata nelle vicinanze del castello del Carretto è stata danneggiata.

Piantata nella roccia per i bambini di Murialdo e non, tanti piccoli, ma anche grandi aspiranti Re Artù, avevano provato ad estrarla. Attorno alla spada aleggiava un alone di mistero. Secondo quanto riferito, venne rinvenuta qualche anno fa nel bosco da un abitante della zona.

La foto è stata postata su Instagram dalla pagina "Visit Murialdo".