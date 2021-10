Politica |

Centro ictus al San Paolo, il candidato Schirru: "Presidio fondamentale. Cure veloci fondamentali nel salvare vite"

"Regione Liguria ha mantenuto le sue promesse: la prossima apertura mi inorgoglisce come medico e savonese"

"Oggi è arrivata una bella notizia per la nostra sanità. Dopo anni di attesa abbiamo finalmente avuto l’ufficializzazione della nascita del nuovo centro Ictus dell’Ospedale San Paolo che a marzo vedrà la luce". Lo scrive in una nota il candidato sindaco di Savona, Angelo Schirru. "Sarà un presidio fondamentale per la salute dei savonesi e potrà contare su attrezzature sofisticate e un numero ancora maggiore di neurologi per fare fronte agli attacchi di ictus, una delle cause più frequenti di disabilità e, in alcuni casi, anche di morte, per i cittadini - prosegue il candidato del centrodestra - Da medico so bene quanto la velocità nel prestare la prime cure possa giocare un ruolo fondamentale nel salvare vite umane e poter disporre di una struttura all’avanguardia che consenta di intervenire tempestivamente è di certo un aiuto notevole per chi fa il mio mestiere, e lo è soprattutto per tutti i savonesi". "Da un punto di vista prettamente gestionale, invece, non posso fare altro che constatare che Regione Liguria ha sempre mantenuto le sue promesse, compatibilmente con il periodo della pandemia, che ha messo a dura prova le strutture sanitarie. La prossima apertura del centro Ictus mi inorgoglisce come medico e come savonese e credo che sia un esempio di buon governo che spero i cittadini abbiano voglia di premiare nel voto per il ballottaggio di domenica e lunedì" conclude.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.