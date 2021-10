Comunali a Loano, l'ex consigliere Roberto Franco "bacchetta" il Pd: "Non doveva nascondersi"

Arriva da chi il consiglio comunale lo ha lasciato poche settimane fa un'analisi sul risultato delle recenti elezioni amministrative di Loano.

A tracciare un bilancio col suo punto di vista ormai esterno ma tutt'altro che disinteressato alle logiche e alle dinamiche cittadine, è l'ex consigliere di minoranza Roberto Franco.

Il primo spunto deriva dalla supremazia del candidato divenuto poi sindaco "su tutti i dieci seggi", afferma Franco, e circa le preferenze dei candidati consiglieri "nel complesso assolutamente favorevoli alla sua lista". A questo proposito come occorra però "capire come sono state costruite le liste: quella di Lettieri non è stata costruita con esclusioni, divieti e ripicche - dice l'ex consigliere dem - mi risulta che non ci siano state polemiche tra i candidati benché gli stessi giungessero da aree politiche diverse e con noti problemi legati ad un area".

Situazione opposta invece tra le fila di "Nuova Grande Loano" secondo l'ex consigliere: "Come molti sanno il sottoscritto ha rappresentato il Partito Democratico per diversi mandati cercando di rappresentare il mondo della sinistra e del partito - continua Franco - improvvisamente mi si è stato detto in modo chiaro che non mi avrebbero più candidato: la mia colpa era quella di essere troppo di sinistra e troppo legato al sindacato".

Considerazioni che si intrecciano con un quadro politico e partitico generale nel quale "c'è stata la conferma che il Movimento 5 Stelle a Loano è inesistente" afferma Franco. Una sorte alla quale potrebbe giungere anche il Pd per il suo ex esponente, il quale "con profonda amarezza" afferma che "quando a livello nazionale lo stesso partito dà chiari segnali di ripresa, a Loano si rivela in netta controtendenza e sta poco dignitosamente crollando".