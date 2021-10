Politica |

Quartieri, Russo: "Per me centrali da sempre, la partecipazione dei cittadini è uno dei cardini della mia agenda"

Il candidato sindaco risponde alla lettera aperta di alcuni esponenti della società civile: "Felice che finalmente sia un tema diffuso. Il mio obiettivo del 1° giorno è tornare da subito a parlare della città con la città"

Avuta notizia stampa dell’appello lanciato attraverso una lettera aperta firmata da Franco Astengo, Elio Ferraris, Angelo Maneschi, Sergio Tortarolo, Carlo Varaldo nella quale si chiede al futuro primo cittadino di Savona di impegnarsi a nominare dei referenti che diano voce ai quartieri, il candidato sindaco Marco Russo risponde quanto segue: “Non posso che aderire con convinzione a questo appello. Anzi, sono molto felice che si cominci a parlare diffusamente di questo argomento anche nella società civile, perché è il segno che la nostra Agenda programmatica sta creando un dibattito positivo in città. Due tra i pilastri fondamentali del mio programma sono la partecipazione dei cittadini e il rilancio dei quartieri. Sono obiettivi importanti perché negli ultimi cinque anni abbiamo assistito al totale isolamento dell’Amministrazione rispetto alle realtà sociali e culturali della città oltre ad aver assistito ad un progressivo degrado di tutti i nostri quartieri. Per questo ritengo che la rinascita dei quartieri debba partire prima di tutto dalla partecipazione e dal coinvolgimento di chi i quartieri li vive anche attraverso il proprio impegno diretto. Abbiamo bisogno di individuare una modalità di rappresentanza vera e non di facciata, quindi dovremo approfondire le modalità e già l’approfondimento dovrà essere oggetto di condivisione ed un’occasione di partecipazione ampia dei quartieri. Oggi si parla molto di obiettivi dei primi 100 giorni. Noi siamo ancora più ambiziosi e parliamo di obiettivo del 1° giorno: tornare da subito a parlare della città con la città”.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.