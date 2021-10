Ospedale di comunità a Cairo, Toti difende la scelta: "Non è un depotenziamento" (VIDEO)

Ribadisce l'intenzione di trasformare quello di Cairo Montenotte in un "ospedale di Comunità", con la speranza che non venga visto come "un qualcosa di depotenziante", il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti, quest'oggi in visita al San Paolo di Savona per la presentazione dei lavori per il nuovo "Centro Ictus".

Dopo il ritiro, da parte dell'ente regionale, della gara di assegnazione ai privati dei due nosocomi cairese e albenganese, seguito poi in ordine di tempo dal rigetto da parte del Tar del ricorso presentato dalla stessa Regione e dall'Istituto Galeazzi, la strada scelta è quindi confermata, almeno per il San Giuseppe.

Ospedale di Cairo che, sottolinea Toti, "oggi ha una ventina di posti letto attivi e quindi sta funzionando" e per il quale si sta avviando "un potenziamento alla luce dei progetti del Pnrr circa la riprogrammazione della rete ospedaliera di presidio regionale".

Triplicare i posti letti esistenti, ristabilire un Ppi, avere ambulatori polispecialistici, un'impianto sofisticato di esami radiologici (compresa una nuova Tac) e riattivare in chirurgia ambulatoriale le sale operatorie è quindi quanto a cui sta lavorando l'assessorato regionale.

Il presidente Toti ha quindi confermato quanto deciso dal confronto tenutosi stamani con Fimmg (leggi QUI) per cominciare a testare la riorganizzazione della medicina territoriale, dove Cairo "diventerà uno dei punti di sperimentazione di questa nuova linea avanzata di collaborazione, il che vuol dire che al suo interno vi troveranno spazio, in modo complementare ai propri studi professionali, i medici di medicina generale per un presidio fisso e facilmente individuabile in modo sinergico con la piastra specialistica".