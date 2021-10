Green pass, Toti firma un'ordinanza: "Tampone gratuito per chi ha fatto la prima dose"

"Tampone gratuito per tutti coloro che hanno fatto la prima dose, e sono in attesa della seconda": l'ha detto il presidente regionale Giovanni Toti annunciando un'ordinanza che sarà firmata questo pomeriggio in vista dell'entrata in vigore del decreto sull'obbligo di green pass per tutti i lavoratori. Toti, che questa mattina ha incontrato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, ha spiegato che l'ordinanza non tradisce il senso del provvedimento sul green pass, ovvero un incentivo alla vaccinazione.



Il provvedimento fa parte delle misure straordinarie della Regione in materia di green pass, alla vigilia degli scioperi annunciati, soprattutto nel settore portuale genovese, che hanno annunciato blocchi e presidi al porto di Voltri e davanti alla Prefettura; sono previste anche altre manifestazioni.



I sindacati, presenti alla conferenza stampa durante la quale è stato spiegato il provvedimento, si sono detti soddisfatti per la decisione della regione di pagare il tampone a chi ha già fatto la prima dose.