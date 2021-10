"Il Green Pass? E' meglio congelarlo..." Il passo indietro di Matteo Bassetti

Passo indietro netto del Dottor Matteo Bassetti che è intervenuto in maniera chiara e netta durante la trasmissione su La7 Tagadà.

Il Direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova non ci gira troppo intorno: "Il Green Pass? E' meglio di congelarlo non ha senso usarlo nei posti di lavoro utilizzando il tempone. Sono contrario a come si sta usando il documento verde in questo. La politica se ne deve assumere le responsabilità visto che è una loro scelte".

Bassetti ha poi evidenziato con sul green pass di medico non c'è nulla.

Il medico sul tema è poi intervenuto sulla sua pagina Facebook:

"Io a questo Green pass non sono più a favore. Così come è oggi non ha nessun senso di continuare. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi.

Bisogna decidere che cosa si deve fare con i luoghi di lavoro. Non tutti i luoghi di lavoro sono uguali per il rischio infettivo.

O al lavoro va solamente chi è vaccinato, oppure facciamo il Green Pass alla francese, dove unicamente nei luoghi di aggregazione c’è obbligo di Green Pass, ma rilasciato unicamente con la vaccinazione o con i tamponi ma solo se non puoi fare la vaccinazione. Non puoi equiparare tampone e vaccinazione.

Stiamo dando patenti di sicurezza dove non ce ne sono. Il Green Pass ha senso se deve essere uno strumento per stimolare la vaccinazione. Se deve essere uno strumento per far spendere alla gente duecento euro al mese di tampone, è una stupidaggine. Io così da medico non lo sopporto.

Allungare la validità del tampone a 72 ore non ha senso.

Diciamo allora che l’Italia non è pronta ad avere il Green Pass sui luoghi di lavoro dal 15 di ottobre, lo rimandiamo a data da destinarsi e lo lasciamo obbligatorio nei luoghi di aggregazione".