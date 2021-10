Ponte Morandi, Mit si costituisce parte civile, ma non contro Aspi, parenti vittime: "Inquietante"

"Dubbi e perplessita’. Forse l’entusiasmo per un’inaspettata notizia ci ha oscurato la realta’, forse non interpretare la calma delle controparti, non ci ha fatto accendere i riflettori per osservare con la necessaria lucidita’. La Presidenza del Consiglio ed il Mit si sono costituiti parte civile al Processo per il disastro del Ponte Morandi ma contrariamente alle prime sensazioni in aula, non e’ coinvolta nell’iniziativa Aspi, che allo stato attuale non risulta interessata, questo e’ inquietante". Così Egle Possetti, Presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.