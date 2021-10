Alassio, giornata conclusiva per il mondiale di bocce: arrivato in città anche il Principe di Monaco

Ha preso il via l'ultima giornata del Mondiale Femminile & Senior di bocce in svolgimento al PalaRavizza di Alassio. Nella mattinata sono cominciate le finali odierne, con gli atleti azzurri in campo in quattro delle otto sfide che vedranno protagonisti, tra gli altri, i liguri Simone Nari e Francesca Carlini.

Gli altri sono il piemontese Luigi Grattapaglia, la friulana Caterina Venturini e la veneta Valentina Basei.

A tenere a battesimo questa giornata è stato l'arrivo nella cittadina del Muretto del principe Alberto di Monaco che nella tarda mattinata, insieme al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e alle massime autorità sportive della disciplina, assisterà alla doppia sfida a coppie e premierà i nuovi campioni del mondo.

Possibile en-plein azzurro nelle prove a coppie, le più classiche del programma. Venturini va a caccia del bis dopo in trionfo di tre anni fa in Cina, nell’individuale.

Ad aprire le danze per i nostri atleti alle 10 la sfida a coppie femminili per Venturini e Basei, che affronteranno le croate Bajric e Marelia Bosnjak, e maschili per Grattapaglia e Nari, opposti ai francesi Belay e Chirat. Nel pomeriggio, alle ore 14, Caterina Venturini dovrà sfidare nel singolo la svizzera Rod. A chiudere invece, alle 16.45, la categoria "coppie miste" col duo Carlini-Grattapaglia impegnato contro i croati Vojkovic e M. Cubela.

Il medagliere azzurro comprende già due bronzi, arrivati nelle prove veloci grazie a Serena Traversa nel progressivo e alla stessa Traversa con Marika Depetris nella staffetta.

Nelle finali che non vedono impegnati i nostri portacolori: staffetta (tiro veloce a coppie) Barthet-Barazzutti (Francia) vs Vojkovic-Bajric (Croazia); progressivo femminile (ore 18.45) Barthet (Francia) vs I.E. Ozturk (Turchia); tiro di precisione femminile (ore 16) Gouilloud (Francia) vs B. Ozturk (Turchia); individuale maschile Kozjek (Slovenia) vs P. Cubela (Croazia).

Per la supremazia nel medagliere, alla vigilia delle finali, è sfida tra Italia, Francia e Croazia, con quattro potenziali successi, con la Turchia in corsa a sua volta per due ori.

L’intera giornata di gare è in diretta streaming (accesso dal sito www.alassio2021.com), prevista diretta Rai.