Noli, camper in sosta in aree non attrezzate. Un lettore: "Il regolamento non lo vieta?"

Sosta selvaggia col camper. A denunciarne un caso è un lettore residente a Noli, segnalando come questa sia diventata pratica usuale nel parcheggio di via IV Novembre.

"Una volta il Comune di Noli nel regolamento vietava la sosta ai camper - si legge nella lettera inviata alla nostra redazione - Quelli in foto sono parcheggiati in una zona in cui non ci sono servizi igienici né acqua né la possibilità di allacciarsi alla corrente. Ma soprattutto che cosa lasceranno dopo la loro partenza?