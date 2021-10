Effetto Green Pass, Asl 2 attiva al San Paolo un punto per tamponi e vaccini

L'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro ha dato letteralmente una scossa al percorso di gestione dell'uscita dell'Italia dalla pandemia, e anche la nostra regione e provincia sono state toccate dalla svolta in atto dallo scorso 15 ottobre.

Nelle prime quarantott'ore dal via alla nuova misura, com'era logico attendersi, in Liguria e nel savonese c'è stato non solo un nuovo aumento di prenotazioni di prime dosi di vaccino con oltre mille dosi già somministrate e oltre 15mila tamponi registrati, su base regionale.

Protagoniste, in particolare di quest'ultima "corsa al test rapido", sono state le farmacie, qualcuna addirittura con code di persone in attesa di un tampone oltre le 21 di giovedì e venerdì sera. Ma anche l'Asl 2 savonese è pronta, e in vero ha già cominciato, a svolgere la sua parte.

Fino al 22 ottobre 2021 sarà infatti possibile effettuare il test antigenico rapido recandosi all'Ambulatorio Tamponi Scuola dell'Ospedale San Paolo di Savona, presso parcheggio della palazzina dell'Anatomia Patologica (accesso sbarra lato Camere ardenti): ancora per oggi, domenica 17 ottobre, dalle 10 alle 18, e poi da domani a venerdì 22 dalle 14 alle 18.