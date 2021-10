Quiliano, la conta dei danni post maltempo aumenta. Isetta: "Necessari circa 2,6 milioni"

Ammonta a circa 2 milioni e 612mila euro la conta dei danni causati dall'ondata di maltempo degli scorsi 3 e 4 ottobre sul territorio di Quiliano, dei quali 1,4 milioni per il ripristino della viabilità e 1,1 milione per le opere pubbliche.

A distanza di quasi quindici giorni, nei quali l'amministrazione e gli uffici comunali hanno potuto effettuare i sopralluoghi necessari per rendersi conto, una volta passata la buriana, delle criticità da risolvere, aumenta quindi il computo della spesa economica necessaria al ripristino della normalità circa viabilità, rischio idraulico e protezione civile in uno dei comuni maggiormente colpiti dalla perturbazione.

Le piogge sono state brevi ma decisamente intense, convogliando in poco tempo ingenti quantità d'acqua sui rii Quazzola e Trexenda e gonfiando in maniera consistente anche il torrente Quiliano.

L'amministrazione e gli uffici comunali, oltre a gestire la fase emergenziale, hanno cominciato con la conta dei danni compilando le schede di valutazione speditiva e del danno occorso al comparto pubblico e quelle per il ripristino del fabbisogno, i primi lavori urgenti per liberare le strade e sono intervenuti sulla messa in sicurezza delle zone a rischio.

"Siamo costantemente impegnati per trovare soluzioni tecniche e amministrative per far fronte alle emergenze, sia di carattere tecnico, per i lavori pubblici, che finanziario - spiega il sindaco Nicola Isetta - le principali criticità riguardano viabilità, opere idrauliche e protezione civile".

Al momento, almeno per quanto riguarda le strade di collegamento alle abitazioni, la situazione è rientrata (almeno in parte) in via Tecci, via Verna e località Nocetti. Le vie Trexenda e Vaccamorta sono invece percorribili solo in caso di emergenza, come nella parte pubblica di località Gallo, mentre minori interventi riguardano infine il Cadibona.

Analizzando invece le criticità riscontrate in ambito di protezione civile da segnalare l'isolamento a cui sono costrette alcune famiglie e attività a causa del pontile privato crollato in via Tecci: "Ad oggi è presente un collegamento pedonale di emergenza - continua il primo cittadino - ed è imminente la realizzazione in somma urgenza di un guado provvisorio".

Le prime operazioni per lo sgombero del materiale legnoso e dei detriti trasportati sulle strade, la predisposizione di attraversamenti d'emergenza e la pulizia dei tombini finora sono costati all'amministrazione circa 83mila euro.

I privati potranno invece richiedere i fondi per riparare ai danni subiti attraverso gli appositi moduli disponibili sul sito di Regione Liguria e di quello comunale. Una volta compilati, seguendo le istruzioni presenti sui siti web, questi dovranno essere consegnati in Comune entro e non oltre il 4 novembre.

"Ad oggi la priorità è la messa in sicurezza della viabilità principale e delle sponde dei corsi d'acqua, interventi che potranno essere coperti con risorse di bilancio ad oggi disponibili - afferma Isetta - I rimanenti interventi potranno essere realizzati a seguito di erogazione dei contributi per la dichiarazione dello stato di emergenza".

E proprio questa una delle prime richieste portate dall'Amministrazione Isetta alla Regione, evidenziando come siano stati colpiti sia il pubblico che il privato: "Abbiamo chiesto fatti concreti, innanzitutto che ci saldi almeno la parte di risorse che il Comune di Quiliano ha anticipato per la realizzazione degli interventi del 2019. Questo per garantirci la disponibilità di cassa per far fronte a questa nuova emergenza".

"Determinazione, razionalità ed esperienza" sono le parole d'ordine per il sindaco e la sua giunta, "nella piena consapevolezza delle forti criticità che abbiamo da gestire, senza piangerci addosso ma cercando le migliori soluzioni possibili".