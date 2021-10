Savona, la triathlon cambia la viabilità cittadina: domenica di divieti e modifiche

Giornata di modifiche alla circolazione e di conseguenti disagi per gli automobilisti e non solo a Savona, dove si correrà la quinta edizione della triathlon "Sprint Rank".

A cambiare i piani del traffico nella zona a mare per alcune ore sarà la prova di ciclismo che interesserà Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto e via Nizza fin verso Vado Ligure, andata e ritorno per due volte.

Dalle 8 di stamani (domenica 17 ottobre, ndr) è scattato il divieto di sosta, che cesserà alle 18, sul controviale di Corso Colombo, su tutto il perimetro dell'area verde compresa fra via Giacchero e Via Montenotte, sul controviale compreso tra il varco giardini pubblici diretto ai Bagni Savona e l'attraversamento pedonale a mare del pontino della linea ferroviaria verso il Porto e in via Nizza, lato mare, dal negozio "La Trava" fino all'ingresso del supermercato "Mercatò".

Dalle 13 alle 15.30 circa salvo ulteriori esigenze, ovvero durante l'orario di gara, verranno chiuse corso Colombo, compreso il controviale, dall'intersezione con via Giacchero a corso Viglienzoni-Vittorio Veneto e il successivo tratto di via Nizza, fino al ponte sul torrente Quiliano e nel territorio di Vado. Chiusi anche tutti i punti d'immissione dalle strade che si intersecano con via Nizza e Corso Vittorio Veneto, oltre a via Montenotte e via XX Settembre agli incroci con Corso Colombo.

Chi giungerà all'intersezione di via Frumento per via N.S. del Monte dovrà dirigersi obbligatoriamente verso levante su Corso Svizzera, mentre i veicoli diretti verso il tunnel che da quest'ultima collega con via Nizza da piazzale Amburgo dovranno dirigersi obbligatoriamente su via Stalingrado.