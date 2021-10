Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio in regione San Clemente, ad Albenga, dove si sono sviluppate le fiamme in un canneto nel greto del fiume Centa.

I pompieri del distaccamento ingauno sono intervenuti per domare, in breve tempo, il rogo, scatenatosi per cause non ben chiare. La situazione è rientrata senza danni a cose o persone.