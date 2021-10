Coronavirus, numeri stabili in Liguria con 55 nuovi positivi e 2 ricoveri in più

Numeri stazionari nel bollettino relativo al Covid19 nella nostra regione, dove i nuovi positivi sono 55, a fronte di 1.763 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore con la percentuale di positività che aumenta leggermente rispetto a ieri e si attesta al 3,12%. A questi vanno aggiunti altri 8.333 tamponi antigenici rapidi.

Nel dettaglio, nell'imperiese sono stati 26 i nuovi casi, 4 nel savonese, 17 su Genova e 8 nello spezzino.

Segnalato, inoltre, il decesso di una donna di 78 anni avvenuto all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga il 16 ottobre.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.677.839 (+1.763)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 772.071 (+8.333)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.762 (+88)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.106 (+10)

Casi per provincia di residenza

Imperia 251 (+20)

Savona 252 (-13)

Genova 1.087 (+8)

La Spezia 362 (-5)

Residenti fuori regione o estero 47 (-)

Altro o in fase di verifica 107 (-)

Totale 2.106 (+10)

Ospedalizzati: 61 (+2); 7 in terapia intensiva (+1)

Asl1 8 (11); 1 in terapia intensiva

Asl2 13 (+1)

San Martino 12 (+2); 3 in terapia intensiva

Galliera 12 (+2)

Gaslini 7 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl4 2 (-1)

Asl5 7 (-); 2 in terapia intensiva (+1)

Isolamento domiciliare: 848 (+8)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.238 (+44)

Deceduti: 4.418 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 445 (+14)

Asl2 298 (-2)

Asl3 167 (-1)

Asl4 177 (-6)

Asl5 261 (+34)

Totale 1.348 (+39)

Dati vaccinazioni 17/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.866

Somministrati: 2.220.958

Percentuale: 87%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni