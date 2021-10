Nascosti nel retro di un tir: migranti scoperti sulla A10 tra Pietra e Borghetto

Nuovo episodio di "passeurs" sorpresi nel tentativo di raggiungere il confine nascondendosi in mezzi di fortuna.

Stavolta la scoperta è toccata ad un autista di un mezzo pesante che viaggiava sull'autostrada A10 in direzione del Confine di Stato: mentre l'uomo si trovava tra Pietra Ligure e Borghetto ha avvertito alcuni rumori provenire dal retro del suo tir e, una volta raggiunta la prima piazzola disponibile (al km 70), ha fatto la scoperta.

L'autotrasportatore ha così avvertito i soccorritori: sul posto si sono recati gli agenti della Polizia operativi sull'autostrada e i militi dell'emergenza sanitaria per verificarne i parametri.

Dei migranti, pare cinque persone di età e provenienza ancora incerta, uno solo, il quale lamentava problemi ad una gamba, ha avuto bisogno delle cure sanitarie ed è stato trasportato in pronto soccorso in codice verde. Gli altri sono invece stati presi in carico dagli agenti.