Savona, sbandano in auto e finiscono ribaltati fuori strada: 3 persone in codice giallo

Incidente intorno alle 11 di quest'oggi (domenica 17 ottobre, ndr) sulle strade dell'entroterra savonese all'altezza di Naso di Gatto.

Per cause non ben chiarite un mezzo ha sbandato finendo fuori strada e ribaltandosi in un avvallamento che fiancheggia via Cimavalle. Il tutto senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Oro Mare che hanno accompagnato i tre occupanti del mezzo in condizioni non gravi al Santa Corona di Pietra Ligure, senza il supporto dell'automedica, e i vigili del fuoco che li hanno invece estratti dall'abitacolo e provveduto a recuperare il mezzo.