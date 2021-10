Politica |

Ballottaggio a Savona, crollo dell'affluenza nel pomeriggio: alle 19 ha votato il 30,48%

Rispetto al primo turno, la sfida tra Russo e Schirru segna, per il dato sulle presenze di votanti, un segno negativo di altri 7 punti percentuali

Se il divario tra primo turno e ballottaggio nel dato dell'affluenza aveva fatto segnare un -3% circa sul dato relativo a mezzogiorno, il dato delle 19 non inverte la tendenza, anzi. Alle 19 i savonesi che si sono recati alle urne sono solamente il 30,48% degli aventi diritto, con un calo di oltre 7 punti percentuali rispetto allo stesso orario di quindici giorni fa, dove si era al 37,9%. Ad esprimere la propria preferenza su uno dei due candidati sindaco rimasti in corsa per Palazzo Sisto, Marco Russo per il centrosinistra e Angelo Schirru per il centrodestra, al momento è stato quindi nemmeno un terzo dei savonesi votanti. A questo punto non resta che attendere il dato che giungerà alle 23, quando si chiuderà questa prima giornata di votazioni. I seggi rimarranno aperti anche domani (lunedì 18, ndr) dalle 7 alle 15. COME SI VOTA Per accedere al seggio non è obbligatorio il Green Pass ma si dovranno rispettare tutte le normative anti Covid: indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani, stare distanziati di almeno un metro nelle file ed evitare assembramenti. Hanno diritto di voto gli iscritti alle liste elettorali del comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni entro il 3 ottobre. Potranno partecipare anche i cittadini di altri Paesi UE che vivono nei comuni coinvolti e che si sono iscritti a una lista aggiuntiva entro lo scorso 24 agosto. Per votare occorre avere con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale: in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione, potrà essere richiesto un duplicato presso l’Ufficio elettorale del proprio comune di residenza, con il rilascio che avverrà immediatamente. Per esprimere il voto basterà tracciare un segno sul nome di uno dei due candidati: Russo sostenuto da Pd-Articolo Uno, Sinistra per Savona, RiformiAMO Savona e Patto per Savona; oppure Schirru con Cambiamo!, Lega, Fratelli d'Italia, lista Civica Schirru Sindaco, Forza Italia-Udc e con l'apparentamento di Andare Oltre. Verrà eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.